Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня

Они будут проходить каждые выходные вплоть до Нового года на двух торговых площадках



Горожане, которые не успели купить мясо на традиционной сельскохозяйственной «Мясной ярмарке», могут приобрести его на ярмарках выходного дня. Они будут проходить каждые выходные вплоть до Нового года на двух торговых площадках - ТРЦ «Capital Mall» и ТК «Крестьянский», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Мясо, субпродукты, рыбу и полуфабрикаты на ярмарке представляют крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства со всей республики.



У всех фермеров на сельхозпродукцию имеются ветеринарные справки, где указан производитель. Чтобы удостоверится, чью продукцию вам предлагают, достаточно проверить такую справку. Обычно фамилия, на которую выдана справка, и фамилия в графе «производитель» совпадает, если производитель продает свою продукцию сам, без посредников.



При продаже мяса и мясной продукции на сельскохозяйственных площадках соблюдаются все ветеринарные и санитарные требования.



На «Мясной ярмарке-2021», которая проходила с 3 по 5 декабря, горожане приобрели 220 тонн мяса. Свою продукцию представили 154 организации агропромышленного комплекса, которые проходили ветеринарную экспертизу непосредственно на торговых площадках в день начала ярмарки. Эти даты были указаны в их ветеринарных справках.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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