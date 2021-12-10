На станции Мостовой в Улан-Удэ появилось уличное освещение

Специалисты установили 30 светодиодных светильников и протянули более 1000 метров изолированного провода



Новое светодиодное освещение в самом отдаленном районе города появилось в рамках исполнения наказов мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову.



Сначала специалисты МБУ «Горсвет» выехали на станцию для разработки плана строительства линии наружного освещения. Здесь городские электрики установили аппаратно-программный комплекс для автоматизированной системы управления наружным освещением. Также система позволяет своевременно выявить аварийные ситуации. Затем специалисты установили 30 энергосберегающих светодиодных светильников и протянули более 1000 метров изолированного провода, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Уличного освещения здесь не было с советского времени. С наступлением темноты жизнь в посёлке будто заканчивалась, но в этом году благодаря совместной работе Администрации города Улан-Удэ и МБУ «Горсвет» по муниципальной программе уличное освещение появилось и здесь.



По программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020-2025 гг». специалисты МБУ «Горсвет» ежегодно вводят в эксплуатацию свыше 50 километров новых электросетей и до 1500 тысяч новых светоточек.



В этом году уличное освещение появилось на 90 объектах.



Отметим, среди наказов мэру были озвучены предложения по улучшению состояния освещения улиц Улан-Удэ. Для исполнения пожеланий горожан привлекаются средства по разным программам.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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