В Улан-Удэ строительная компания незаконно "врезалась" в водопровод

«Ермак» слил более 95 тысяч кубометров воды на сумму более 2 млн рублей



В конце ноября при очередном плановом обследовании сетей водоснабжения, сотрудники городского «Водоканала» обнаружили крупную незаконную врезку в центральный водопровод. Нарушителем оказалась строительная фирма «Ермак», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



По предварительным данным, организация незаконно использовала более 95 тысяч кубометров воды, тем самым причинив серьезный ущерб муниципальному предприятию на сумму свыше 2 млн рублей.



– На предприятии действует специальный отдел оптимизации систем и сооружений, который выявляет подобные нарушения. Специалист обнаружил врезку, после чего, в срочном порядке, мы подключили к этому вопросу сотрудников собственной безопасности «Водоканала». Конечно, в тот же день, информация была доведена до руководства строительной компании, а уже следующий день, незаконный колодец был засыпан гравием. Факт незаконного пользования холодным водоснабжением уже зафиксирован, – сообщил Дмитрий Скакалин, главный инженер МУП «Водоканал».



По словам специалистов, на базе «Ермака» есть и законное подключение к центральному водопроводу, но предпринимателями был организован и незаконный колодец.



Представители «Ермака» обращались в «Водоканал». Однако штраф за незаконную врезку еще и не оплатили.



– По действующему на предприятии локально- правовому акту, у незаконного пользователя есть около 10 дней на то, чтобы получить перерасчет. В связи с этим, потребители, обратившиеся в «Водоканал» после обнаружения врезки, существенно уменьшают сумму штрафа. Если бы компания «Ермак» пошла по такому алгоритму, то для них штраф составил бы меньшую сумму, чем есть сейчас – чуть более 800 тысяч рублей, – сказала Вера Смирнова, руководитель правового управления МУП «Водоканал».



Теперь «Ермаку» грозит штраф на сумму более 2 млн рублей и судебные тяжбы.



Городской «Водоканал» уже подготовил претензию в адрес руководства «Ермака» и готовится к подаче искового заявления в суд для дальнейших разбирательств.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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