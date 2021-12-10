ВСЖД готова к работе в зимних условиях

Железнодорожные мосты и тоннели в Иркутской области и Бурятии прошли тщательный осмотр



К наступлению холодов на Восточно-Сибирской железной дороге подготовлено около пяти тысяч искусственных сооружений. На зимний режим эксплуатации переведены все мосты и тоннели магистрали, а также виадуки, путепроводы, галереи и водопропускные трубы и т.д., сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Все инженерные сооружения прошли тщательный осмотр. Чтобы минимизировать влияние низких температур на объекты, заблаговременно был осуществлен текущий ремонт, регулировка освещения и подготовка пунктов обогрева для путевых обходчиков.



Осмотр мостов в период наступления низких температур ведется регулярно. Кроме этого, еще в теплое время года, специалисты провели комплекс работ по очистке русел рек почти под 200 железнодорожными мостами. Эти меры позволят осуществить беспрепятственный пропуск воды во время весеннего паводка.



Подготовку к зиме прошли все тоннели ВСЖД, начиная от самого маленького — длиной чуть больше 30 метров и расположенного на Кругобайкальской железной дороге, до Северомуйского тоннеля на БАМе, протяженность которого превышает 15 тыс метров. В этих сооружениях были проверены дренажные системы, отлажена работа электрооборудования.



С начала зимнего сезона с путей станций Восточно-Сибирской железной дороги было убрано более 23 тыс кубометров снега, очищено более 1,3 тыс километров пути. Для этого привлекалось 67 единиц специальной техники.



Фото: company.rzd.ru





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