В Улан-Удэ мобильные группы «причесали» парикмахерские

Городские цирюльники не соблюдают антиковидный режим и меры профилактики



В Улан-Удэ продолжают работу мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах. За прошедшие сутки проверка прошла на 190 объектах, проверены 792 граждан, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Из-за нарушений требований антиковидного режима в Улан-Удэ составлен 21 административный протокол, из которых 4 – на должностных лиц парикмахерских, расположенных на ул. Лебедева. Несоблюдение дезинфекционного и масочного режимов были зафиксированы в парикмахерских «Юкими», «Елена» и «Каталея».



По результатам проведенных рейдов мобильными группами составлено 4007 административных протоколов, из них: 2190 - на физических лиц, 1340 – на должностных лиц и 471 - на юридических лиц (ИП).



Фото: ulan-ude-info.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.