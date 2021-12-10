11 декабря Бурятия возобновит авиасообщение с Монголией

Власти назвали это «знаковым событием»





Прямое авиасообщение с Монголией возобновится в Бурятии в субботу, 11 декабря. Такое решение принято на заседании федерального оперативного штаба по коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Напомним, прямых рейсов из Бурятии в Монголию не было с марта 2020 года, тогда авиасообщение прекратили из-за сложной эпидемиологической обстановки.- После такого продолжительного перерыва прилет первого рейса из Монголии – знаковое событие. Тем более, что спрос на маршрут достаточно большой, так как в настоящее время границы открыты только для грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, а открытие воздушных границ на какое-то время станет единственным способом для жителей Бурятии и Монголии пересечь границу, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по субботам, на самолете «Эмбраер 190», позволяющем осуществлять перевозку почти 100 пассажиров. Стоимость билета составит порядка 11 тысяч рублей.Фото: pixabay.com