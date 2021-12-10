В Якутске вынесен приговор по «золотому» делу в стиле Клондайка

Похищение, пытки и убийство сопровождали путь самородного золота, перевозимого в Читу из Магадана



В Якутске осуждены двое жителей Ингушетии по уголовному делу о похищении трех лиц и убийстве одного из них в связи с пропажей из тайника перевозимого в Читу самородного золота, сообщили в прокуратуре Забайкальского края. Обвинительное заключение по которому утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным.



В суде установлено, что в 2020 году двое жителей Хакасии были наняты одним из обвиняемых для перевозки самородного золота из Магаданской области в Читу. В пути следования из тайника, оборудованного в автомобиле, часть драгоценного металла пропала.



С целью выяснения обстоятельств произошедшего обвиняемые совместно с пятью подельниками похитили водителей и знакомого одного из них, которых в течение нескольких дней пытали и перевозили против их воли в автомобилях по территории Забайкальского края, Амурской области и Якутии, требуя сообщить сведения о местонахождении золота. Одного из потерпевших, которого обвиняемые сочли похитителем золота, они убили, утопив в реке Индигирка в поселке Усть-Нера Оймяконского района Якутии.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному из них, причастному к похищению потерпевших и совершению убийства, наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, второму, совершившему похищение – в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.



В отношении пяти соучастников преступлений, скрывшихся от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство.



Фото: pixabay.com





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