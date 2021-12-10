В Бурятии определился состав новой Избирательной комиссии

Председателем избран Александр Акчурин, его заместителем - Владимир Норбоев, секретарем - Светлана Орлова



В Улан-Удэ прошло организационное заседание избирательной комиссии Бурятии. В ходе заседания путем тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь избиркома.



Председателем избран Александр Акчурин. Заместителем стал Владимир Норбоев, секретарем - Светлана Орлова. Все три кандидатуры были поддержаны единогласно.



«От имени депутатов Народного Хурала Бурятии поздравляю новый состав избирательной комиссии с началом работы. За период работы комиссия провела много избирательных кампаний муниципального, регионального, федерального уровня. Все кампании отличались открытостью, прозрачностью, легитимностью. Это главные задачи, которые в дальнейшем предстоит соблюдать в работе избирательной комиссии при проведении выборов различных уровней. Народным Хуралом Бурятии принят ряд законов, создана прочная законодательная база, обеспечивающая законодательное регулирование избирательной системы республики. Уверен, что профессионализм нового состава Избирательной комиссии Республики Бурятия, следование традициям, заложенным вашими предшественниками, позволят вам на достойном уровне провести будущие избирательные кампании», - отметил Владимир Павлов, спикер республиканского парламента.



Согласно действующему законодательству, срок полномочий избиркома Бурятии составляет пять лет, сообщили в Народном Хурале.



Фото: hural-buryatia.ru



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