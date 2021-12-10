В Бурятии заменили мост на дороге, соединяющей Россию и Монголию

Общая длина нового моста с подходами составляет 228 м, габарит проезжей части увеличен с 7 до 10 метров



В Бурятии введен в эксплуатацию мост через реку Зун-Мурэн, расположенный на 65-м километре федеральной автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией. В открытии объекта в онлайн-формате приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

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«Хочу всех поздравить с таким значимым событием – открытием моста! Хотел бы поблагодарить министерство транспорта России, Росавтодор, управление дорог «Южный Байкал» за то, что постоянно уделяют внимание дорогам Бурятии. И эта федеральная дорога Култук-Монды, безусловно, является связующей и для жителей района, и для тысяч туристов, которые сегодня едут в Тункинский район. Строительство дорожной инфраструктуры позволяет развивать экономику района. В ближайшие годы пункт пропуска Монды станет международным, сейчас он двухсторонний – только Россия-Монголия. В скором времени он станет доступным для граждан третьих стран, и мы ждём увеличения потока. И этот мост – один из ключевых на этой дороге, он повышает качество, безопасность и доступность пребывания в Тункинской долине. Пусть это служит на благо жителей района, чтобы у них были хорошие перспективы и, чтобы район развивался. Там, где дороги – там жизнь», - сказал Алексей Цыденов.



При производстве работ фактически полностью разобрали работавший мост. Взамен построили временный, который на сегодняшний день полностью демонтирован, движение организовано по двум полосам нового сооружения. Общая длина моста с подходами составляет 228 м. Габарит проезжей части увеличен с 7 до 10 метров, расширены тротуары с 0,65 до 1,5 метра. Также увеличена грузоподъемность сооружения – теперь по мосту могут проезжать транспортные средства общей массой 80 тонн, раньше движение было ограничено для транспорта общей массой свыше 25 тонн.



Во время капремонта установлены опоры, монолитная плита проезжей части и элементы мостового полотна. Специалисты устроили двухслойное дорожное покрытие. Верхний слой выполнен из высокопрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона, нижний – из литого влагоустойчивого асфальтобетона высокой плотности. На мосту смонтированы барьерное и перильное ограждения, линии искусственного электроосвещения, установлены новые светоотражающие дорожные знаки, нанесена разметка. Для очистки сточных вод с проезжей части устроены два локальных сооружения. Вода в них проходит несколько стадий фильтрации до норм рыбохозяйственного значения.



«Этот объект относится к числу особо значимых, так как обеспечивает бесперебойный проезд по дороге, соединяющей Россию и Монголию. Также А-333 является важной составляющей развития туристического потенциала территории, так как ведет к популярному горно-климатическому курорту минеральных вод – Аршану», - отметил и.о. начальника упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.



Фото: egov-buryatia.ru





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