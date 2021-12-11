В Улан-Удэ ночной клуб устроил денежный дождь для гостей

Заведение отпраздновало 5-летний юбилей, выстрелив из пушки 300 тыс. рублями на толпу



В Улан-Удэ местный клуб отпраздновал свой 5-летний юбилей необычным способом: на сцене ведущий зарядил пушку и выпустил из нее дождь купюр на танцующих посетителей Видео с места события появилось в местном паблике "Весь Улан-Удэ". Как отмечают в посте, на людей посыпалось 300 тысяч рублей.



Однако не все горожане оценили фишку события. Многие комментаторы напомнили о мерах предосторожности во время COVID-19.



"Пир во время чумы! А потом опять куча заболевших! Не работают ваши ку-ку коды, а только разделяют людей", - гневается улан-удэнка.



"Очень актуально смотреть, особенно на фоне ковида процветающего. Видна социальная дистанция и масочный режим, - иронизирует другой пользователь.



"По мне такие подачки унизительны. Люди начинают вести себя хуже стала", - пишут там же.



Другие жители призвали комментаторов быть менее критичными.



" Один негатив. Вы что, сами не были молодыми и азартными? Разогрели посетителей, они навеселе, а тут ещё прилив эмоций. Хоть и выглядит это не очень, но не для тех, кто там был", - высказался молодой человек.



"Ну хоть домой на такси на халяву уехали. И то хорошо!" , - добавляют там же.



"Хороший пиар-ход, учитывая, что минимум 80% этих денег было там же потрачено на выпивку", - отмечает другой пользователь.





фото: скриншот из видео





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.