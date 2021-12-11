В Бурятии беременным северянкам будут компенсировать расходы на самолет до города

С Нового года изменения коснутся жительниц Северобайкальского и Муйского районов

С 1 января 2022 года будут компенсироваться расходы на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, постоянно проживающим и зарегистрированным в городе Северобайкальске, Северо-Байкальском и Муйском районах, совершившим авиаперелет для плановой госпитализации в Республиканском перинатальном центре. Об этом сообщает минсоцзащиты республики.

По сведениям минздрава, прогнозируемое число беременных «высокой группы риска», чьи роды должны провести в республиканском перинатальном центре, в 2022 году по Муйскому району составит порядка 40 чел., Северобайкальскому району и г. Северобайкальск - порядка 70 чел. Как отметили в ведомстве, компенсация будет предоставляться с 1 января 2022 года при обращении в течение 6 месяцев от даты родов. При этом дата родов должна быть не ранее 1 января 2022 года.

Заявители или их законные представители должны обратиться в Клиентские службы Северного территориального отдела Минсоцзащиты Бурятии (либо направить документы через организации почтовой связи) с заявлением о предоставлении компенсации с приложением следующих документов:

1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя в случае обращения законного представителя заявителя;

3) документ, подтверждающий место жительства (пребывания) на территории Республики Бурятия в г. Северобайкальск, Северо-Байкальском или Муйском районах Республики Бурятия;

4) решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории г. Северобайкальск, Северо-Байкальского, Муйского районов Республики Бурятия (в случае отсутствия регистрации по месту жительства или регистрации по месту временного пребывания);

5) справки, документы медицинских организаций, подтверждающие отнесение заявителя к категории, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;

6) проездные документы, подтверждающие расходы заявителя на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ из пгт Нижнеангарск, Таксимо и обратно;

7) документ с указанием реквизитов банковского счета заявителя, открытого в кредитной организации, для перечисления компенсации.

фото: "Номер один"