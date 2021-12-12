Бизнес Бурятии принимает участие в выставке «Ворота в Азию»

Российско-монгольский деловой форум проходит в Улан- Баторе в Русском доме



В Улан-Баторе в Русском доме открылась выставка «Ворота в Азию», которая традиционно проводится среди деловых представителей Монголии и России, сообщает



В выставке принимают участие 30 компаний с обеих сторон. Российскую сторону представляют три региона РФ – Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия.



Организаторами нынешнего универсального мероприятия, приуроченного к 100-летию установления дипотношений между Монголией и Россией, являются представительство Россотрудничества в Монголии, Русский дом в Улан-Баторе и Монголо-Российский деловой совет.



По мнению советника посольства РФ и главы представительства Россотрудничества в Монголии Амгалана Базархандаева, выведение малого и среднего бизнеса России на монгольский рынок — это задача, на которую необходимо обратить внимание.



«Наше представительство в Монголии всегда поддерживало усилия двух стран по увеличению товарооборота. Например, ежегодная выставка «Ворота в Азию». Она является прекрасной возможностью для укрепления российско-монгольских экономических отношений. Также необходимо уделить внимание региональному и приграничному сотрудничеству», - отметил он, выступая на открытии мероприятия.



В рамках выставки проходят деловой форум «Россия-Монголия: Приграничное сотрудничество», выставка-конкурс лучших работ молодых художников двух стран «Проверенная временем дружба» и презентация книги «Век и навсегда», рассказывающей о дружбе и сотрудничестве художников двух стран.



Фото: montsame.mn В Улан-Баторе в Русском доме открылась выставка «Ворота в Азию», которая традиционно проводится среди деловых представителей Монголии и России, сообщает МОНЦАМЭ В выставке принимают участие 30 компаний с обеих сторон. Российскую сторону представляют три региона РФ – Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия.Организаторами нынешнего универсального мероприятия, приуроченного к 100-летию установления дипотношений между Монголией и Россией, являются представительство Россотрудничества в Монголии, Русский дом в Улан-Баторе и Монголо-Российский деловой совет.По мнению советника посольства РФ и главы представительства Россотрудничества в Монголии Амгалана Базархандаева, выведение малого и среднего бизнеса России на монгольский рынок — это задача, на которую необходимо обратить внимание.«Наше представительство в Монголии всегда поддерживало усилия двух стран по увеличению товарооборота. Например, ежегодная выставка «Ворота в Азию». Она является прекрасной возможностью для укрепления российско-монгольских экономических отношений. Также необходимо уделить внимание региональному и приграничному сотрудничеству», - отметил он, выступая на открытии мероприятия.В рамках выставки проходят деловой форум «Россия-Монголия: Приграничное сотрудничество», выставка-конкурс лучших работ молодых художников двух стран «Проверенная временем дружба» и презентация книги «Век и навсегда», рассказывающей о дружбе и сотрудничестве художников двух стран.Фото: montsame.mn

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