В Бурятии упала ежесуточная смертность от COVID-19

Однако число новых случаев коронавируса не сокращается - 235



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 72 564. Это на 235 случаев больше, чем было в субботу. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% ( 33 544 ). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 276 человек, за последние сутки – пять человек (трое - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 195 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 107 человек.



В стационарах получают лечение 1 252 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1010. В отделениях реанимации находится 133 пациента (из них старше 65 лет – 87), на ИВЛ –77 пациентов (из них старше 65 –53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 60.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 2 691 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 578 коек: занято – 1 252, свободно – 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,3%.



Всего выздоровели от коронавируса 66 345 (+258) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 3 971 человека, всего с нарастающим итогом проведено 1 761 457 исследований.



Первым компонентом от коронавируса привито 459 061 человек. Завершили первичную вакцинацию 417 199 человек. Повторную вакцинацию начали 63 835 человек.



Фото: pixabay.com



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