Прогремит ли Гремячинск в Москве?

Жалобы жителей одного из сел Бурятии об аварийной школе президенту РФ не возымели действия



Народный фронт в Бурятии обратился в минобразования региона по поводу отложенного строительства школы в Гремячинске с рекомендацией организовать межведомственную работу по решению вопроса со строительством нового здания школы, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ. По официальным данным районного управления образования, бюджетная заявка на разработку проектно-сметной документации новой школы оформлена и важно, чтобы ее не отклонили на правительственном уровне, а одобрили.



Вопросом аварийного состояния Гремячинской школы Народный фронт занимается с февраля 2021 года после жалобы на прямую линию президента России местных жителей.



Летом 2021 года корпус №1 действующей школы, который был признан экспертизой аварийным и закрывался в середине учебного года, был частично отремонтирован на сумму около 600 тыс рублей. В здании отремонтировали кровлю, после чего корпус в сентябре 2021 года открыли для занятий. Однако в региональное отделение Народного фронта повторно обратились жители Гремячинска, которые сообщили, что, несмотря на проведенный ремонт, корпус визуально остался в аварийном состоянии, и попросили экспертов Народного фронта провести общественный контроль состояния здания.



Общественники направляли главе Прибайкальского района обращение с настоятельной просьбой изыскать денежные средства на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для строительства школы в Гремячинске не позднее 2023 года. Действующая школа - единственная, в ней учатся 132 ребенка из разных сел, один из корпусов находится в крайне плохом состоянии уже десять лет. Но районные власти не проводили экспертизу на аварийность.



Здание школы было построено около 80 лет назад. У школы – два учебных корпуса, которые обветшали. В одном из них, как рассказали местные жители, потолок отошел от стены, была угроза обрушения. В 2010 году этот корпус капитально отремонтировали и утеплили. Второй корпус и сейчас находится в ветхом состоянии, капремонта он не видел много лет. В 2017 году здесь смогли обустроить только теплый туалет. Все остальное восстановлению не подлежит – требуется новое здание.



Эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев после рейда на место отмечал, что за 80-лет здание Гремячинской школы сильно деформировалось. Капитальный ремонт бессмыслен, так как есть деформация здания школы (угол наклона около 6%), потолки, стены, полы помещений имели щели, трещины и дефекты. Все это показывает, что поселку жизненно необходимо новое здание школы и долгое ожидание строительства может привести к тому, что детям просто будет негде учиться, так как здание окончательно придет в негодность.



После сигнала Народного фронта, прокуратура внесла представление районному управлению образования о прекращении эксплуатации аварийного здания и обеспечении безопасности детей. В адрес главы Прибайкальского района вынесено предписание по факту длительного бездействия и отсутствия бюджетной заявки в профильное республиканское ведомство.



Детей перевели в капитально отремонтированный корпус школы с меньшей вместимостью учащихся. Школа перешла на двусменное обучение. Районные власти подготовили заявку для участия в конкурсе на строительство новой школы. Однако не получили финансирования на разработку ПСД, после чего чиновниками было принято решение о частичном ремонте кровли и потолка аварийного корпуса школы. Но, по словам родителей, это проблему не решило и здание школы продолжает в целом оставаться в неудовлетворительном состоянии и угрожать здоровью детей.



«Мы намерены продолжать прилагать все усилия для того, чтобы заявка на строительство необходимо Гремячинску новой школы была принята и профинансирована соответствующей программой. В ближайшее время мы планируем посетить отремонтированный аварийный корпус школы и обследовать его текущее состояние», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.



Фото: ОНФ



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