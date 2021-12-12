Новогодние каникулы продлевать отпусками в этом году снова не хотят

Дополнительные дни отдыха россиянам не так нужны, как были нужны до ковида



Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней — с 31 декабря по 9 января, лишь каждый одиннадцатый россиянин планирует продлевать отдых за счет дней отпуска или отгулов, сообщает результаты своего опроса 1600 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику сервис



Лишь 9% россиян планируют увеличить количество дней отдыха в Новый год: 5% будут брать отпуск до 31 декабря, 4% — после 9 января. А 80% респондентов отгуляют положенные праздничные дни и выйдут на работу 10 января, 11% респондентов пока не решили, как им быть.



Чаще остальных планируют увеличить продолжительность зимних каникул россияне моложе 34 лет: 7% из них возьмут отпуск в конце декабря, 8% — сразу после январских праздников.



Сейчас, как и в прошлом году, дополнительные дни отдыха россиянам не так нужны, как были нужны до ковида: в 2019 году продлевали зимние каникулы отпусками и отгулами 15% граждан, в 2020-м и сегодня — по 9%.



Фото: pixabay.com Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней — с 31 декабря по 9 января, лишь каждый одиннадцатый россиянин планирует продлевать отдых за счет дней отпуска или отгулов, сообщает результаты своего опроса 1600 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику сервис SuperJob. Лишь 9% россиян планируют увеличить количество дней отдыха в Новый год: 5% будут брать отпуск до 31 декабря, 4% — после 9 января. А 80% респондентов отгуляют положенные праздничные дни и выйдут на работу 10 января, 11% респондентов пока не решили, как им быть.Чаще остальных планируют увеличить продолжительность зимних каникул россияне моложе 34 лет: 7% из них возьмут отпуск в конце декабря, 8% — сразу после январских праздников.Сейчас, как и в прошлом году, дополнительные дни отдыха россиянам не так нужны, как были нужны до ковида: в 2019 году продлевали зимние каникулы отпусками и отгулами 15% граждан, в 2020-м и сегодня — по 9%.Фото: pixabay.com

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