Лестница в чистое небо

«Сибирское соглашение» готовит к включению проект «Чистый воздух» Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск



В исполкоме межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» провели первое из ряда намеченных совещание с представителями регионов по подготовке к включению в федеральный проект городов «Большой Сибири», имеющих высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферы, которым необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха.



В его работе, проходившей в формате видеоконференцсвязи, приняли участие ответственные сотрудники федерального проектного офиса минприроды России, представители правительства Бурятии, отвечающие за подготовку комплексных планов по очистке атмосферного воздуха, и руководители профильных направлений крупнейших муниципалитетов республики, а также представители бизнеса и экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Исполнительный комитет МАСС совместно с федеральным проектным офисом минприроды России федерального проекта «Чистый воздух» проводит работу по подготовке к включению в проект сибирских городов, имеющих, так называемый, «высокий и очень высокий» уровень загрязнения атмосферного воздуха.



«По поручению Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 19 марта этого года, объединяющей 14 регионов в трёх федеральных округах России, по поручению глав этих субъектов, Исполнительный комитет нашей ассоциации системно и предметно занимается этой проблемой. Здесь, несомненно, есть межрегиональный аспект по подготовке для регионов проектов и программ по очистке в наших городах атмосферного воздуха», -

отметил во вступительном слове организатор работы совещания руководитель департамента по развитию реального сектора исполкома МАСС Сергей Шкуркин.



По словам Сергея Шкуркина, цель проведения первого совещания – заслушать представителей правительства Бурятии и тех муниципалитетов, где наиболее непростая обстановка с экологией, чтобы совместно определить то, как наиболее рационально, экологично, экономично и технологично организовать работу, чтобы разработанные проекты и программы были поддержаны федеральным проектным офисом. А именно от этой структуры зависит многое, поскольку направлять региональные проекты в минфин России будут именно ее представители.



«Вы все погружены в то, что у нас происходит с федеральным проектом «Чистый воздух». Вы знаете, что принят федеральный закон второго июля, и в следующем году правительство утвердит перечень городов, на которые будут распространяться системы квотирования. И мы сейчас уже понимаем, что часть городов в этом списке будет, в том числе, из Бурятии. Соответственно, есть такая очень сложная задача в отношении новых, включаемых в проект городов, существенно сократить сроки системы подготовки, системы квотирования и подготовки плана мероприятий по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза до 2030 года», – отметил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максим Корольков.



Он пояснил, что уже с января следующего года на базе подведомственного минприроды РФ ВНИИ экологии, будет развёрнута работа в городах Сибири, отвечающих всем критериям, на основании которых эти населенные пункты включаются в эксперимент по квотированию.



И сейчас для специалистов федерального проектного офиса очень важно понимать, в каком состоянии находится каждый регион, как местная власть видит себе развитие каждого города для последующего снижения выбросов, какие здесь проблемные точки и что беспокоит население, для того, чтобы эта работа была выстроена синхронно.



«Что для нас очень важно? У нас есть проблемы в сибирских городах, где нет магистрального газа, где есть загрязнение воздуха окислами азота и взвешенными частицами от угольного отопления. Мы понимаем, что для каждого региона у нас будет индивидуальный подход. Например, в Красноярске эта проблема решается путём перевода на электрическое теплоснабжение индивидуальных домовладений, а в Чите мы рассматриваем вопрос автономной газификации с учётом логистики и инфраструктуры. Для нас очень важно понимать, куда двигаться по Бурятии, по ее городам», – определил проблему для коллег из регионов руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух».



В предварительный перечень населенных пунктов Российской Федерации, в которых необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха, сформированный Росгидрометом при участии Роспотребнадзора включено 29 городов, расположенных на территории субъектов РФ, входящих в состав МАСС. От Бурятии в список участников проекта включены города Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск. Окончательный список городов-участников проекта будет утвержден к 1 сентября 2022 года.







В прошлом году после создания межведомственной рабочей группы по улучшению состояния воздуха мэрия Улан-Удэ приступила к поиску выхода из ситуации, и выбор городских чиновников остановился на более экологичном бездымном угле - продукте переработки обычного угля. В прошлом зимнем отопительном сезоне мэрия Улан-Удэ провела эксперимент и его результатами оказалась довольна. Чиновники отрапортовали: при сжигании бездымного угля выделяется в среднем в 46 раз меньше бензпирена, чем при использовании обычного угля, а выбросы и диоксида серы, и сажи у него нулевые. Но дальше вопрос, что называется, забуксовал - ведь сегодня в республике цена бездымного угля составляет около 6 - 7 тыс. рублей за тонну, тогда как обычный уголь стоит в среднем 2,5 тыс рублей. Чтобы население перешло на более экологичный вид топлива, решено создать комплекс по производству брикетов бездымного топлива на территории котельной «Юго-Западная» города Улан-Удэ. По замыслу чиновников, организация нового предприятия позволит значительно снизить себестоимость выпуска топливных брикетов. Но оказалось, что от слов до дела - дистанция огромная. Сумма оценки проекта - 2 млрд рублей.







Власти Бурятии и города склонялись к комбинации имеющихся вариантов. Однако сведений о реальной схеме такой комбинации пока не появлялось. Между тем, судя по информации из «Сибирского соглашения», проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» ждет от властей Бурятии, от Улан-Удэ и от других городов республики, возможных участников федерального проекта, четкой информации по этой проблеме. Лестница к чистому небу лежит через Москву, где будут верить не слезам, а расчетам и цифрам. В противном случае пролёт мимо федерального проекта гарантирован. Ну, а Улан-Удэ как раз именно это уже проходил «молитвами» предыдущего состава мэрии.



Фото: pixabay.com В исполкоме межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» провели первое из ряда намеченных совещание с представителями регионов по подготовке к включению в федеральный проект городов «Большой Сибири», имеющих высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферы, которым необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха.В его работе, проходившей в формате видеоконференцсвязи, приняли участие ответственные сотрудники федерального проектного офиса минприроды России, представители правительства Бурятии, отвечающие за подготовку комплексных планов по очистке атмосферного воздуха, и руководители профильных направлений крупнейших муниципалитетов республики, а также представители бизнеса и экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Исполнительный комитет МАСС совместно с федеральным проектным офисом минприроды России федерального проекта «Чистый воздух» проводит работу по подготовке к включению в проект сибирских городов, имеющих, так называемый, «высокий и очень высокий» уровень загрязнения атмосферного воздуха.«По поручению Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 19 марта этого года, объединяющей 14 регионов в трёх федеральных округах России, по поручению глав этих субъектов, Исполнительный комитет нашей ассоциации системно и предметно занимается этой проблемой. Здесь, несомненно, есть межрегиональный аспект по подготовке для регионов проектов и программ по очистке в наших городах атмосферного воздуха», -отметил во вступительном слове организатор работы совещания руководитель департамента по развитию реального сектора исполкома МАСС Сергей Шкуркин.По словам Сергея Шкуркина, цель проведения первого совещания – заслушать представителей правительства Бурятии и тех муниципалитетов, где наиболее непростая обстановка с экологией, чтобы совместно определить то, как наиболее рационально, экологично, экономично и технологично организовать работу, чтобы разработанные проекты и программы были поддержаны федеральным проектным офисом. А именно от этой структуры зависит многое, поскольку направлять региональные проекты в минфин России будут именно ее представители.«Вы все погружены в то, что у нас происходит с федеральным проектом «Чистый воздух». Вы знаете, что принят федеральный закон второго июля, и в следующем году правительство утвердит перечень городов, на которые будут распространяться системы квотирования. И мы сейчас уже понимаем, что часть городов в этом списке будет, в том числе, из Бурятии. Соответственно, есть такая очень сложная задача в отношении новых, включаемых в проект городов, существенно сократить сроки системы подготовки, системы квотирования и подготовки плана мероприятий по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза до 2030 года», – отметил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максим Корольков.Он пояснил, что уже с января следующего года на базе подведомственного минприроды РФ ВНИИ экологии, будет развёрнута работа в городах Сибири, отвечающих всем критериям, на основании которых эти населенные пункты включаются в эксперимент по квотированию.И сейчас для специалистов федерального проектного офиса очень важно понимать, в каком состоянии находится каждый регион, как местная власть видит себе развитие каждого города для последующего снижения выбросов, какие здесь проблемные точки и что беспокоит население, для того, чтобы эта работа была выстроена синхронно.«Что для нас очень важно? У нас есть проблемы в сибирских городах, где нет магистрального газа, где есть загрязнение воздуха окислами азота и взвешенными частицами от угольного отопления. Мы понимаем, что для каждого региона у нас будет индивидуальный подход. Например, в Красноярске эта проблема решается путём перевода на электрическое теплоснабжение индивидуальных домовладений, а в Чите мы рассматриваем вопрос автономной газификации с учётом логистики и инфраструктуры. Для нас очень важно понимать, куда двигаться по Бурятии, по ее городам», – определил проблему для коллег из регионов руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух».В предварительный перечень населенных пунктов Российской Федерации, в которых необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха, сформированный Росгидрометом при участии Роспотребнадзора включено 29 городов, расположенных на территории субъектов РФ, входящих в состав МАСС. От Бурятии в список участников проекта включены города Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск. Окончательный список городов-участников проекта будет утвержден к 1 сентября 2022 года. Напомним , несмотря на высокое загрязнение атмосферного воздуха, Улан-Удэ не был включен, в отличие от соседней Читы, в федеральный список программы «Чистый воздух», с 2020 года стартовавшей в России. «Чистый воздух» включен в нацпроект «Экология» с реализацией заявленной цели - кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ в 12 крупных сибирских и дальневосточных городах. Программой предусмотрено выделение крупных ассигнований на модернизацию и перевод загрязняющих объектов на использование экологически чистых видов топлива. Добавим, что, несмотря на то, что в Чите зарегистрировано 25 тыс домов с печным отоплением, а в Улан-Удэнской агломерации - 67 тыс, столица Бурятия пока представлена в проекте лишь в качестве кандидата. Тем не менее, сегодня в республике ведутся работы для включения Улан-Удэ в программу «Чистый воздух» в 2024 году. Подключение к этому вопросу «Сибирского соглашения», безусловно, может сыграть важную и позитивную роль в этом процессе, в котором активны и правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ.В прошлом году после создания межведомственной рабочей группы по улучшению состояния воздуха мэрия Улан-Удэ приступила к поиску выхода из ситуации, и выбор городских чиновников остановился на более экологичном бездымном угле - продукте переработки обычного угля. В прошлом зимнем отопительном сезоне мэрия Улан-Удэ провела эксперимент и его результатами оказалась довольна. Чиновники отрапортовали: при сжигании бездымного угля выделяется в среднем в 46 раз меньше бензпирена, чем при использовании обычного угля, а выбросы и диоксида серы, и сажи у него нулевые. Но дальше вопрос, что называется, забуксовал - ведь сегодня в республике цена бездымного угля составляет около 6 - 7 тыс. рублей за тонну, тогда как обычный уголь стоит в среднем 2,5 тыс рублей. Чтобы население перешло на более экологичный вид топлива, решено создать комплекс по производству брикетов бездымного топлива на территории котельной «Юго-Западная» города Улан-Удэ. По замыслу чиновников, организация нового предприятия позволит значительно снизить себестоимость выпуска топливных брикетов. Но оказалось, что от слов до дела - дистанция огромная. Сумма оценки проекта - 2 млрд рублей. Другие варианты не менее затратны . Перевод частного сектора на электроотопление потребует реконструкции электросетевого хозяйства. Это оценивается в 5,8 млрд рублей. Газификация обойдется, как минимум, в 100 млрд рублей, перевод на центральное тепло в 116 млрд рублей.Власти Бурятии и города склонялись к комбинации имеющихся вариантов. Однако сведений о реальной схеме такой комбинации пока не появлялось. Между тем, судя по информации из «Сибирского соглашения», проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» ждет от властей Бурятии, от Улан-Удэ и от других городов республики, возможных участников федерального проекта, четкой информации по этой проблеме. Лестница к чистому небу лежит через Москву, где будут верить не слезам, а расчетам и цифрам. В противном случае пролёт мимо федерального проекта гарантирован. Ну, а Улан-Удэ как раз именно это уже проходил «молитвами» предыдущего состава мэрии.Фото: pixabay.com

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