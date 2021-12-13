В Улан-Удэ библиотекарей заставили ремонтировать усадьбу

Историческое здание нуждается в реконструкции, но денег на это нет





В Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокуратуры о проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Усадьба Мостовского – торговые лавки». Историческое здание расположено на ул. Ленина, 17, сейчас оно находится в пользовании у муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система Улан-Удэ».

«Распоряжением администрации главы и правительства Республики Бурятия пользователю указанного объекта – муниципальному учреждению «Централизованная библиотечная система Улан-Удэ» - выдано охранное обязательство, содержащее требование о проведении ремонтно-реставрационных работ. До настоящего времени работы не запланированы и не проведены из-за отсутствия финансирования», - рассказали в надзорном ведомстве.Согласно решению суда, выполнить реставрацию объекта необходимо в течение 2 лет.Фото: из архива Комитета госохраны ОКН