В Улан-Удэ библиотекарей заставили ремонтировать усадьбу

Историческое здание нуждается в реконструкции, но денег на это нет
В Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокуратуры о проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Усадьба Мостовского – торговые лавки». Историческое здание расположено на ул. Ленина, 17, сейчас оно находится в пользовании у муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система Улан-Удэ».
«Распоряжением администрации главы и правительства Республики Бурятия пользователю указанного объекта – муниципальному учреждению «Централизованная библиотечная система Улан-Удэ» - выдано охранное обязательство, содержащее требование о проведении ремонтно-реставрационных работ. До настоящего времени работы не запланированы и не проведены из-за отсутствия финансирования», - рассказали в надзорном ведомстве.
Согласно решению суда, выполнить реставрацию объекта необходимо в течение 2 лет.
Фото: из архива Комитета госохраны ОКН
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