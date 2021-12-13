В Бурятии администрация колонии не взыскивала с убийцы миллион

Про заключенного «забыли», пока потерпевшая не обратилась в прокуратуру



В прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратилась женщина, являющаяся потерпевшей по уголовному делу.

«Установлено, что в одной из колоний УФСИН России по Бурятии за совершение убийства отбывает наказание мужчина. Суд возложил на него обязанность компенсировать потерпевшей моральный вред в размере 1 млн. рублей. Однако администрация учреждения два месяца не производила удержания из доходов осужденного», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



В связи с выявленными нарушениями прокурор внес начальнику колонии представление, которое удовлетворено. В пользу потерпевшей произведена выплата, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Фото: «Номер один» «Установлено, что в одной из колоний УФСИН России по Бурятии за совершение убийства отбывает наказание мужчина. Суд возложил на него обязанность компенсировать потерпевшей моральный вред в размере 1 млн. рублей. Однако администрация учреждения два месяца не производила удержания из доходов осужденного», - рассказали в прокуратуре Бурятии.В связи с выявленными нарушениями прокурор внес начальнику колонии представление, которое удовлетворено. В пользу потерпевшей произведена выплата, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»

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