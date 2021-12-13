Какой должна быть расписка

Нюансы разъяснила юрист Ирина Сивакова
«При покупке квартиры знакомый рассчитался с продавцом наличными деньгами. В подтверждение расчета взял расписку. Правильно ли он сделал?»
С. М., Улан-Удэ.
Отвечает юрист Ирина Сивакова:
— Если дело действительно дойдет до судебного разбирательства, эта расписка ничем не сможет помочь. Продавец может заявить, что никаких денег он не получал, а расписка поддельная.
В таком случае назначат экспертизу. Но для исследования у экспертов будет только подпись продавца, если весь остальной текст напечатан на компьютере. Поэтому дать заключение невозможно изза недостатка материала. А иных доказательств передачи денег нет.
Может оказаться, что подпись на документе принадлежит не продавцу, а другому лицу (если он дал уже подписанную расписку и покупатель не видел, кто на самом деле ее подписал);
В расписке может быть не указано, за что именно переданы деньги.
Поэтому продавец снова может потребовать заплатить за квартиру, сославшись на то, что распиской оформлялась оплата в счет другого обязательства.
Поэтому, чтобы расписка действительно подтверждала произведенный расчет:
— она должна быть написана продавцом собственноручно в присутствии покупателя и, желательно, свидетелей;
— в расписке следует указать Ф.И.О. и паспортные данные продавца, покупателя, полученную сумму прописью, а также договор, во исполнение которого передаются деньги (например, на покупку квартиры по адресу такому-то).
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