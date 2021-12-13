Какой должна быть расписка

Нюансы разъяснила юрист Ирина Сивакова



«При покупке квартиры знакомый рассчитался с продавцом наличными деньгами. В подтверждение расчета взял расписку. Правильно ли он сделал?»

С. М., Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Ирина Сивакова:



— Если дело действительно дойдет до судебного разбирательства, эта расписка ничем не сможет помочь. Продавец может заявить, что никаких денег он не получал, а расписка поддельная.



В таком случае назначат экспертизу. Но для исследования у экспертов будет только подпись продавца, если весь остальной текст напечатан на компьютере. Поэтому дать заключение невозможно из­за недостатка материала. А иных доказательств передачи денег нет.



Может оказаться, что подпись на документе принадлежит не продавцу, а другому лицу (если он дал уже подписанную расписку и покупатель не видел, кто на самом деле ее подписал);



В расписке может быть не указано, за что именно переданы деньги.



Поэтому продавец снова может потребовать заплатить за квартиру, сославшись на то, что распиской оформлялась оплата в счет другого обязательства.



Поэтому, чтобы расписка действительно подтверждала произведенный расчет:



— она должна быть написана продавцом собственноручно в присутствии покупателя и, желательно, свидетелей;

— в расписке следует указать Ф.И.О. и паспортные данные продавца, покупателя, полученную сумму прописью, а также договор, во исполнение которого передаются деньги (например, на покупку квартиры по адресу такому-­то).



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.