В Бурятии COVID-19 замер на месте

В сутки около 230 новых случаев, летальных исходов - 8



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 72795. Это на 231 случай больше, чем было в воскресенье. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (33 643). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 284 человека, за последние сутки – восемь человек (все - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 190 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 081 человек.



В стационарах получают лечение 1 282 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 043. В отделениях реанимации находится 133 пациента (из них старше 65 лет – 83), на ИВЛ –76 пациентов (из них старше 65 –49), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 60.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 568 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано



Всего выздоровели от коронавируса 66 661 (+316) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 2 684 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 764 304 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса 459 640 человек. Завершили первичную вакцинацию 417 784 человек. Повторную вакцинацию начали 63 912 человек.



Фото: pixabay.com



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