Допросы только с опекуном

В Прокуратуре Бурятии рассказали порядок действий, если подростка хотят допросить



«Моего несовершеннолетнего сына вызывают в суд для дачи показаний, могут ли его допрашивать в мое отсутствие?»

Мария, Улан­-Удэ.



Отвечает Прокуратура Республики Бурятия:



— В соответствии с положениями ст. 280 УПК РФ допрос свидетелей в возрасте до 14 лет проводится с обязательным участием педагога и законного представителя. Вопрос об их участии при допросе лиц от 14 до 18 лет решается судом.



Законными представителями могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, органы опеки и попечительства.



Перед допросом свидетелей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, судья разъясняет им значение для уголовного дела полных и правдивых показаний, при этом об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний они не предупреждаются.



В целях охраны прав несовершеннолетних по ходатайству сторон, а также по инициативе суда допрос свидетелей, не достигших возраста восемнадцати лет, может быть проведен в отсутствие подсудимого.



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