Защита персональных данных

Юрист Татьяна Алексеенко пояснила, в каких случаях своими данными лучше не делиться



«Сейчас персональную информацию собирают все кому не лень. Есть ли у собирающих ее организаций какие­-либо обязанности в связи с этим? Мне надоело всюду оставлять номер моего паспорта, могу ли я потребовать не использовать мои данные?»

Цыпилма О., Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Татьяна Алексеенко:



— Любая информация о человеке: ФИО и номер паспорта, дата и место рождения, телефон, доход, семейное положение и даже адрес личной страницы в соцсетях является персональной.



Тот, к кому попала чужая личная информация, считается ее оператором и обязан соблюдать закон о персональных данных. Это может быть фирма, госорган или человек. Исключение сделано только для людей, которые обрабатывают сведения для себя или внутри семьи и не нарушают право других людей. По другим правилам регулируют личные данные в архивах и относящиеся к гостайне.



Обработка персональной информации возможна, когда человек согласен. Можно не брать согласие при судебных разбирательствах и исполнительном производстве, для выполнения государственных полномочий, работы журналис­тов, для научных исследований и в других случаях, которые указаны в статье 6 Закона о персональных данных.



Согласие на обработку составляют на бумаге или в виде электронного документа с цифровой подписью.



Человек может отозвать согласие, и тогда обработка должна закончиться.



В некоторых случаях закон допускает использование, несмотря на отзыв. Например, для борьбы с терроризмом, при проведении переписи населения, для прокурорского надзора.



С 1 марта 2021 года на информацию, которую оператор будет распространять, заполняют разрешение. Документ делают в дополнение к согласию на обработку. Человек определяет, какие данные о нем оператор может публиковать или передавать посторонним, а какие использовать нельзя.



Когда поступает требование прекратить распространение, оператор обязан подчиниться. Нововведения не касаются властных структур. В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона № 152­ФЗ от 27.07.2006 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. В данном случае учреждение, собирая персональные данные, будет являться оператором, осуществляющим обработку персональных данных. Учреждение обязано выполнять все требования, предусмотренные федеральным законом. Кроме того, в доступном месте должна быть вся информация, касающаяся политики обработки получаемых персональных данных. Однако многие юридические лица, организовав пропускной режим и записывая паспортные данные приходящих лиц, игнорируют требования указанного закона. Журнал офиса не является унифицированной формой, в которую в соответствии с законом могут быть внесены персональные данные, к которым предъявляются требования о порядке и условиях их хранения, а также уничтожения.



За нарушение Закона № 152­ФЗ существуют санкции. По статье 13.11 КоАП, если фирма использует личную информацию о людях без письменных согласий, штраф составит от 30000 до 150000 рублей. За повторное нарушение — от 300000 до 500000 рублей.



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