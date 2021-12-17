Безопасная покупка квартиры

Прокурор рассказал нюансы при покупке жилья в новостройке



«Добрый день. Мы, молодая семья, планируем приобрести собственное жилье в новостройке. Где можно получить всю информацию о строительстве многоквартирных домов на территории г. Улан-­Удэ».

Без подписи.



Отвечает прокурор района старший советник юстиции А. К. Багаев:



— Федеральным законом от 30.12.2004 № 214­ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обязан обеспечить свободный доступ к информации (раскрывает информацию), путем размещения ее в единой информационной системе жилищного строительства.



Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2018 № 1133 установлен адрес сайта единой информационной системы жилищного строительства в информационно-­телекоммуникационной сети «Интернет»



В единой информационной системе жилищного строительства застройщиками размещаются не только сведения об объектах, строительство которых осуществляется в настоящее время, но и о сданных или проблемных объектах.



Актуализировать информацию застройщики обязаны в течении трех рабочих дней. Ежемесячно размещаются фотоотчеты о ходе строительства многоквартирных домов.

— Федеральным законом от 30.12.2004 № 214­ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обязан обеспечить свободный доступ к информации (раскрывает информацию), путем размещения ее в единой информационной системе жилищного строительства.Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2018 № 1133 установлен адрес сайта единой информационной системы жилищного строительства в информационно-­телекоммуникационной сети «Интернет» https://наш.дом.рф В единой информационной системе жилищного строительства застройщиками размещаются не только сведения об объектах, строительство которых осуществляется в настоящее время, но и о сданных или проблемных объектах.Актуализировать информацию застройщики обязаны в течении трех рабочих дней. Ежемесячно размещаются фотоотчеты о ходе строительства многоквартирных домов.

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