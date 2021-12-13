В Бурятии муниципалитет установил дорожные знаки под контролем приставов

Администрации Баргузинского района пришлось выставить на дороги более 20 знаков



В Баргузинском районе Бурятии судебный пристав обязал администрацию Баргузинского района установить дорожные знаки согласно ГОСТ. С таким требованием к муниципальному образованию в интересах жителей выступил прокурор Баргузинского района, сообщили в республиканском управлении ФССП.



После вручения требования об исполнении решения суда и предупреждения об административной и уголовной ответственности должник приступил к устранению нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. В целях проверки надлежащего исполнения требований исполнительного документа судебный пристав выехал на место совершения исполнительных действий.



Эти меры поспособствовали тому, что муниципальное образование установило на дорогах 21 дорожный знак. Среди них такие важные, как «Главная дорогая», «Уступите дорогу», «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса», «Опасный поворот», «Начало населенного пункта», и др.. Администрацией района был предоставлен акт выполненных работ по установке соответствующих ГОСТУ дорожных знаков, утвержденный органами Госавтоинспекции.



«Решение суда исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Ездить по дорогам муниципалитета стало безопаснее. Ведь отсутствие дорожных знаков создавало угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий», - отмечает Ирина Очирова, начальник Баргузинского районного отделения УФССП России по Бурятии.



Фото: pixabay.com



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