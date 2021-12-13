В Улан-Удэ строительство ледового городка началось с нарушений

Подрядчик занизил ледовое ограждение главной елки



При строительстве ледового городка на главной площади Улан-Удэ найдены первые нарушения.

- Подрядная организация начала установку ледового ограждения, высота которого на 1 метр меньше, чем указано в проекте. Решено, что подрядчик за счет собственных средств демонтирует уже установленное ограждение и сделает новое - высотой 2 метра, - сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ



Также на новых ледяных блоках будут другие, более крупны геометрические рисунки.



Напомним, строительством ледового городка занимается подрядная организация ООО «Энергосервис», стоимость работ составляет 6,4 млн рублей.



Фото: мэрия Улан-Удэ - Подрядная организация начала установку ледового ограждения, высота которого на 1 метр меньше, чем указано в проекте. Решено, что подрядчик за счет собственных средств демонтирует уже установленное ограждение и сделает новое - высотой 2 метра, - сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-УдэНапомним, строительством ледового городка занимается подрядная организация ООО «Энергосервис», стоимость работ составляет 6,4 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ

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