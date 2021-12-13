В России научились отдыхать в пандемию

Об этом свидетельствуют успехи внутреннего туризма, считают в РСТ







Туристические потоки внутри России по итогам 2021 года превысят результаты и 2020 года, и допандемийного 2019 года. Об этом



«Активно идет бронирование и продажи [туров] на Рождество и Новый год, но уже по предварительным итогам [2021 года] понятно, что результаты и на внутреннем рынке, и на выездном будут превышать 2020 год. На внутреннем рынке они будут превышать и доковидный 2019 год. Это очень важная характеристика, которая показывает, что мы научились в условиях ограничений, ПЦР-тестов, QR-кодов не только жить и работать, но и отдыхать», - сказал собеседник агентства.



Он привел в пример Краснодарский край, который стал лидером по приему туристов. «Мы беспокоились, что с 1 августа введут QR-коды повсеместно, в связи с этим рухнут продажи и потоки. Были против, говорили о смягчении. Но ничего не рухнуло, более того прогноз говорит, что выйдут в плюс к 2020 году, общий поток в среднем более 16 млн человек (в 2020 году - 12 млн - прим. ТАСС)», - уточнил Барзыкин.



По его словам, в 2021 году произошла диверсификация потоков внутреннего туризма. «Дестинации (туристические направления, - прим. ТАСС) новые открылись в этом году. <...> На Северный Кавказ наши операторы пытаются запустить пилотные чартерные рейсы, запустили турпоезд. Надо и Калининградскую область упомянуть, и старое-новое озеро Байкал в Бурятии, и Камчатку, и Сахалин, то есть идет диверсификация в этом году», - пояснил вице-президент.



Фото:pixabay.com Туристические потоки внутри России по итогам 2021 года превысят результаты и 2020 года, и допандемийного 2019 года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.«Активно идет бронирование и продажи [туров] на Рождество и Новый год, но уже по предварительным итогам [2021 года] понятно, что результаты и на внутреннем рынке, и на выездном будут превышать 2020 год. На внутреннем рынке они будут превышать и доковидный 2019 год. Это очень важная характеристика, которая показывает, что мы научились в условиях ограничений, ПЦР-тестов, QR-кодов не только жить и работать, но и отдыхать», - сказал собеседник агентства.Он привел в пример Краснодарский край, который стал лидером по приему туристов. «Мы беспокоились, что с 1 августа введут QR-коды повсеместно, в связи с этим рухнут продажи и потоки. Были против, говорили о смягчении. Но ничего не рухнуло, более того прогноз говорит, что выйдут в плюс к 2020 году, общий поток в среднем более 16 млн человек (в 2020 году - 12 млн - прим. ТАСС)», - уточнил Барзыкин.По его словам, в 2021 году произошла диверсификация потоков внутреннего туризма. «Дестинации (туристические направления, - прим. ТАСС) новые открылись в этом году. <...> На Северный Кавказ наши операторы пытаются запустить пилотные чартерные рейсы, запустили турпоезд. Надо и Калининградскую область упомянуть, и старое-новое озеро Байкал в Бурятии, и Камчатку, и Сахалин, то есть идет диверсификация в этом году», - пояснил вице-президент.Фото:pixabay.com

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