В Бурятии на 57% выросла потребность в персонале

А количество резюме по сравнению с прошлым годом увеличилось на всего на 15%



В Улан-Удэ за ноябрь открыто свыше 3 тысяч вакансий, что на 57% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщает служба исследований



По росту спроса на персонал Дальневосточный федеральный округ (65,3%) уступает только Сибири (67,5%). При этом в разрезе регионов – «бум» вакансий произошел в Якутии и Приморье. Этот показатель меньше всего – в Камчатском крае (43%). Интересно, что на Сахалине самая высокая соискательская активность. А жители Хабаровского края стали искать работу лишь на 10% чаще, чем в аналогичный месяц прошлого года.



Чаще всего в ноябре работодатели Бурятии размещали вакансии в профессиональных сферах «Продажи» (24%), «Административный персонал» (14%), «Рабочий персонал» (13%).



В то же время, количество резюме по сравнению с прошлым годом увеличилось на всего на 15% - в ноябре активно искали новую работу более 11 тысяч жителей Бурятии. Чаще всего это были молодые специалисты (24%), соискатели в сфере «Продаж» (12%). На 8% выросло число резюме в профсферах «Административный персонал» и «Транспорт, логистика».



Добавим, что в целом по России количество вакансий в ноябре 2021 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а вот количество резюме увеличилось лишь на 1%.



«С начала 2021 года и на данный момент российские компании абсолютно во всех профессиональных сферах активно ищут персонал и ежемесячно размещают сотни тысяч вакансий. В борьбе за работников работодатели расширяют соцпакеты, повышают предлагаемую зарплату: до 10% или более 4 000 рублей в среднем по рынку с начала года, вводят новые программы заботы, предлагают удобный график работы. Активность соискателей лишь немного выросла с середины лета и все равно по итогам осени на 7% ниже прошлогодних значений. Интересно, что больше всего снизилось количество активных резюме в двух сферах, которые «трясло» в коронакризисный год активней всего: у представителей туристической сферы, а также специалистов по продажам», – комментирует Ксения Аверина, директор hh.ru, ДФО.



HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысячу.



Фото: pixabay.com

В Улан-Удэ за ноябрь открыто свыше 3 тысяч вакансий, что на 57% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщает служба исследований HeadHunter , крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.По росту спроса на персонал Дальневосточный федеральный округ (65,3%) уступает только Сибири (67,5%). При этом в разрезе регионов – «бум» вакансий произошел в Якутии и Приморье. Этот показатель меньше всего – в Камчатском крае (43%). Интересно, что на Сахалине самая высокая соискательская активность. А жители Хабаровского края стали искать работу лишь на 10% чаще, чем в аналогичный месяц прошлого года.Чаще всего в ноябре работодатели Бурятии размещали вакансии в профессиональных сферах «Продажи» (24%), «Административный персонал» (14%), «Рабочий персонал» (13%).В то же время, количество резюме по сравнению с прошлым годом увеличилось на всего на 15% - в ноябре активно искали новую работу более 11 тысяч жителей Бурятии. Чаще всего это были молодые специалисты (24%), соискатели в сфере «Продаж» (12%). На 8% выросло число резюме в профсферах «Административный персонал» и «Транспорт, логистика».Добавим, что в целом по России количество вакансий в ноябре 2021 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а вот количество резюме увеличилось лишь на 1%.«С начала 2021 года и на данный момент российские компании абсолютно во всех профессиональных сферах активно ищут персонал и ежемесячно размещают сотни тысяч вакансий. В борьбе за работников работодатели расширяют соцпакеты, повышают предлагаемую зарплату: до 10% или более 4 000 рублей в среднем по рынку с начала года, вводят новые программы заботы, предлагают удобный график работы. Активность соискателей лишь немного выросла с середины лета и все равно по итогам осени на 7% ниже прошлогодних значений. Интересно, что больше всего снизилось количество активных резюме в двух сферах, которые «трясло» в коронакризисный год активней всего: у представителей туристической сферы, а также специалистов по продажам», – комментирует Ксения Аверина, директор hh.ru, ДФО.— крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысячу.Фото: pixabay.com

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