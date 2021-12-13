Продавец дров в Бурятии: "Через посты не проехать, каждые пять минут проверяют"

Люди, торгующие топливом не могут снизить цены из-за "мафии перекупов"



В Бурятии проблему с на глазах дорожающим топливом до сих пор не могут решить. Кто только не говорил о том, как можно снизить цены на топливо, какую альтернативу можно найти. Но воз и ныне там.



Как оказалось, в деревнях дрова стоят почти в 2 раза дешевле, чем в городе и пригороде. Так, по словам человека, торгующего дровами, топливо в глубинке можно приобрети за 6-8 тысяч рублей за машину, в то время как в столице Бурятии машина дров будет стоить 12 тысяч рублей. Он пояснил, что тому причиной становятся так называемые перекупщики.



"Про машину дров за 12 тысяч. В деревне стоит 6 - 8 тысяч, но через посты не проехать, каждые пять минут проверяют документы пока везешь кричат то что они поддельные что сейчас и если домой не уедешь то все конец. Если проехал и поставишь ценник в 6 или 8 подойдут остальные пригрозят голову проломить, еще за место требуют деньги как в 90 годах. Это все мафия перекупов....", - написал мужчина, пожелав остаться анонимом.



В комментариях к посту многие жители республики выразили негодование: "Да горите в аду за такие махинации. Чтоб все время ходили в святые места!", "Где наши супер блогеры ради экперимента наймите машину и попробуйте продать машину дров намного ниже по которой стоят на левом берегу. Тогда перекупы наедут и крыша под тянется слабо раскрыть. Никто не согласится". "Это чистая правда, кто хочет усомниться, то может ради эксперимента на машин подъехать и продавать дрова по 5 тысяч", - пишут пользователи.



Фото: "Номер один"

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