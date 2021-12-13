Трое забайкальцев насмерть отравились суррогатом

Погибшие могли употребить техническую спиртосодержащую жидкость



В Забайкалье проводится доследственная проверка по факту гибели трех мужчин, которые скончались после употребления неустановленной спиртосодержащей жидкости в Читинском районе, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По предварительным данным, 9 декабря работники одного из предприятий после рабочего времени распили неустановленную спиртосодержащую жидкость. На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины возраста 33 лет. Что касается третьего пострадавшего, молодого человека 25 лет, он скончался еще через день.



Следователи проводят комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причин смерти. Опрошены руководство предприятия и коллеги погибших мужчин. Устанавливается спиртосодержащая жидкость, которую употребляли погибшие, способ ее приобретения и производства.



По имеющимся данным, погибшие могли употребить спиртосодержащую жидкость, которая на предприятии используется в технических целях.

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Фото: pixabay.com



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