В горах Бурятии работали снайперы

Поисковые действия в горной местности провели снайперы ВВО



В Бурятии с военнослужащими подразделения снайперов Восточного военного округа состоялись занятия по ведению поисковых действий в горной местности, сообщили в пресс-службе ВВО.



Военнослужащие со штатным оружием и специальным снаряжением совершили марш-бросок в горной местности, для усложнения задачи во время марша снайперам поступали различные вводные.

Снайперы, используя рельеф местности в качестве маскировки, поражали внезапно появляющиеся мишени, имитирующие условного противника. Помимо этого, после подъема на вершину горы, военнослужащие в составе снайперских пар отработали задачи по организации огневых позиций и маскировке с учетом естественных складок местности и климатических условий.



Также в ходе практической части занятий снайперские пары выполнили ведение огня ночью в условиях отсутствия естественных и искусственных укрытий с использованием специальных прицелов ночного видения.



Кроме того, на специализированном имитационном поле военнослужащие выполнили практические навыки по стрельбе из стрелкового оружия по скоростным малогабаритным воздушным целям.



Фото: ВВО





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