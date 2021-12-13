В Бурятии введен дистант для школьников

Причина – рост заболеваемости ОРВИ и появление гриппа. Рост COVID-19 среди дошкольников - на 38%



В Бурятии республиканский штаб по борьбу с коронавирусом с целью сдерживания эпидемического процесса по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 сегодня принял решение о переводе образовательных учреждений Улан-Удэ на дистанционный режим обучения, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В Бурятии продолжается рост заболеваемости ОРВИ, причем значительный рост отмечается среди детей школьного возраста. За последние три недели заболеваемость ОРВИ по республике выросла в два раза: в Хоринском районе - в 4 раза, Заиграевском - в 3,6 раза, Мухошибирском и Кабанском - в 2,4 раза, Баунтовском – в 1,7 раза, в Улан-Удэ – в два раза. Наряду с этим в республике отмечается циркуляция гриппа типа A (H3N2), пояснили в санитарном ведомстве.



Главам вышеперечисленных районов также предложено рассмотреть вопрос по введению дистанционного режима обучения в общеобразовательных организациях в разрезе населенных пунктов.



На фоне роста ОРВИ и гриппа регистрируется и рост заболеваемости COVID-19. Среди детей дошкольного возраста за последнюю неделю заболеваемость выросла на 38%. Поэтому министерству образования и науки Бурятии, главам всех муниципальных образований, необходимо усилить все меры по профилактике COVID-19, гриппа и ОРВИ в детских садах.



«Последние три недели у нас стояла аномально теплая погода, которая очень благоприятна для распространения ОРВИ и гриппа. К сожалению, на этом фоне среди детей растет и заболеваемость COVID-19, а дети у нас – непривитые. Поэтому сейчас необходимо максимально разобщить школьников для того, чтобы сохранить здоровье наших детей и не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, - отмечает руководитель главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, - Кроме того, решением сегодняшнего штаба нами предложено минимизировать проведение республиканских, межрайонных мероприятий культурно-досугового типа, спортивных, и других мероприятий с участием детей».



Фото: egov-buryatia.ru





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