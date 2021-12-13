В Улан-Удэ резко подскочили цены на услуги «вакуумок»

В «Водоканале» говорят, что предприятие в этом не виновато





Недавно в Улан-Удэ резко подорожали услуги вакуумных машин, откачивающих жидкие отходы из частных домов.

«Подняли цены на услуги вакуумки с 1100 до 2500 рублей. Говорят, «Водоканал» запретил сливаться в поселке Импульс. Нам-то теперь что делать? Копать деревянный туалет и не мыться что ли?», - сообщали в соцсетях жители Спиртзаводского тракта. На рост цен на «вакуумки» жаловались и жители других микрорайонов города.Сегодня МУП «Водоканал» сообщил, что еще в ноябре провел массовую проверку точек слива жидких бытовых отходов в систему центральной канализации. Ее итоги показали, что три из восьми существующих точек несут в себе серьезную опасность для окружающей среды и не выдерживают параметры необходимой санитарной зоны.«Руководством «Водоканала» принято решение о закрытии этих точек после Нового года, начиная с 10 января. Это точки, расположенные на 2 км Спиртзаводской трассы и на улице Мунгонова в мкрн Восточный. При этом сливная точка на Полигоне будет закрыта уже в ближайшее время, так как представляет особую опасность для организации бесперебойной работы канализационного коллектора», - рассказали на предприятии.В «Водоканале» утверждают, что эти нововведения вызвали недовольство среди некоторых перевозчиков ЖБО, которые, пользуясь случаем, повысили стоимость своих услуг уже с 1 декабря в два раза, невзирая на то, что сливные точки всё еще продолжают свою работу в штатном режиме.По словам руководства «Водоканала», фактически, даже после закрытия трех сливных точек, стоимость оплаты за слив ЖБО в централизованную систему канализации для них существенно не изменится.– Муниципальный «Водоканал» не вправе самостоятельно устанавливать какие-либо тарифы на вывоз сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения, поэтому все вопросы, касающиеся увеличения стоимости перевозок также не в компетенции предприятия. Однако, в настоящее время сумма по договорам на сливы в нашу систему канализации для перевозчиков не изменилась и составляет, в среднем, около 3 тысяч рублей, – сообщил заместитель директора по сбытовой деятельности «Водоканала» Альберт Ведерников.Уже после нового года, когда окончательно будет введен учетный сброс отходов, согласно тарифам РСТ Бурятии, за слив одного кубометра сточной воды нужно будет заплатить 30 рублей 12 копеек. То есть слив одной ассенизаторской машины обойдется предпринимателям в 150 рублей.В этой связи руководство «Водоканала» обратилось к частным перевозчикам с просьбой не завышать цены на вывоз сточных вод для жителей частного сектора.– Мы еще даже не ввели эти нормы, а вы уже горожанам повысили стоимость своих услуг минимум на 400-500 рублей. Вы же понимаете, что это неправомерно? После нового года, сумма оплаты за слив одной машины обойдется вам примерно в 150 рублей, а в какую сумму вы оцените свои услуги для улан-удэнцев? Сейчас уже пошли жалобы на то, что некоторые из перевозчиков рассылают письма о том, что они повышают оплату из-за того, что якобы «Водоканал» поднял цены из-за открытия новых сливных точек, но это ведь неправильно. Давайте отнесемся к этому вопросу более, чем серьезно, – обратился к бизнесменам и. о. директора «Водоканала» Андрей Сухоруков.Кроме того, на предприятии сейчас прорабатывается вопрос автоматизации сливных станций.– Если раньше перевозчики ЖБО платили фиксированную сумму и могли сливать отходы безучетно, то теперь «Водоканал» планирует полностью модернизировать все сливные точки и оборудовать их современной системой видеонаблюдения. Эти меры позволят предприятию получить дополнительные финансовые средства, которые будут направлены на замену ветхих канализационных сетей и насосного оборудования, – рассказал Андрей Сухоруков.В свою очередь, перевозчики отходов говорят, что рост цен связан не только с нововведениями на «Водоканале», но и общей экономической ситуацией после подорожания ГСМ и запчастей.Фото: «Номер один»