В Октябрьском районе Улан-Удэ к отлову собак приступил новый подрядчик

По контракту он должен поймать не менее 915 животных



В Улан-Удэ идет усиленная работа по отлову бродячих собак, в связи с этим Комитет городского хозяйства заключил муниципальный контракт с ИП Жихарева. Подрядчик с 13 декабря будет заниматься безнадзорных животных в Октябрьском районе.

По условиям контракта подрядчик обязан до 1 июня 2022 года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 915 собак. ИП Жихарева приступила к работе с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе мэрии.



Подать заявку на отлов безнадзорных животных в Октябрьском районе можно по телефону 67-92-92 или в едином



– Если вы ищите себе четвероного друга, просим обратиться в приют для бездомных животных. Здесь каждую собаку ветеринары обследуют, стерилизуют и прививают, чипируют. После этого вы можете бесплатно выбрать собаку, которая вам понравиться, –сообщил начальник отдела по благоустройству Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Если вы потеряли свою собаку или ищите себе питомца, то посмотреть отловленных животных можно на странице подрядчика в



Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам указанных животных после оплаты административного штрафа. Штраф за «самовыгул» домашних животных составляет от трёх до пяти тысяч рублей.



Фото6 мэрия Улан-Удэ По условиям контракта подрядчик обязан до 1 июня 2022 года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 915 собак. ИП Жихарева приступила к работе с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе мэрии.Подать заявку на отлов безнадзорных животных в Октябрьском районе можно по телефону 67-92-92 или в едином вайбер-чате – Если вы ищите себе четвероного друга, просим обратиться в приют для бездомных животных. Здесь каждую собаку ветеринары обследуют, стерилизуют и прививают, чипируют. После этого вы можете бесплатно выбрать собаку, которая вам понравиться, –сообщил начальник отдела по благоустройству Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Если вы потеряли свою собаку или ищите себе питомца, то посмотреть отловленных животных можно на странице подрядчика в Инстаграм Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам указанных животных после оплаты административного штрафа. Штраф за «самовыгул» домашних животных составляет от трёх до пяти тысяч рублей.Фото6 мэрия Улан-Удэ

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