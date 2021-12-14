Прожить больше полугода на сбережениях смогут лишь 15% россиян

Нет сбережений чаще всего у россиян с доходами менее 50 тысяч рублей



У 43% россиян полностью отсутствуют какие-либо сбережения, сообщает результаты своего опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны сервис



В случае потери дохода 13% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года — 8%. Еще у 7% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.



Нет сбережений чаще всего у россиян с доходами менее 50 тыс рублей. (51%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (10%).



Свои будущие доходы и расходы обычно планируют двое из трех россиян: на срок менее полугода — 38%, на полгода—год — 17%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (34%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (45% против 33% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (13 и 8% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди россиян с доходом от 80 тыс руб в месяц (19%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (38%).



Фото: pixabay.com У 43% россиян полностью отсутствуют какие-либо сбережения, сообщает результаты своего опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны сервис SuperJob В случае потери дохода 13% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года — 8%. Еще у 7% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.Нет сбережений чаще всего у россиян с доходами менее 50 тыс рублей. (51%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (10%).Свои будущие доходы и расходы обычно планируют двое из трех россиян: на срок менее полугода — 38%, на полгода—год — 17%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (34%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (45% против 33% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (13 и 8% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди россиян с доходом от 80 тыс руб в месяц (19%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (38%).Фото: pixabay.com

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