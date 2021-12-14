В Бурятии больницу, откуда сбежали врачи, возглавил новый руководитель

Новым главврачом Закаменской ЦРБ стал выходец из БСМП



В Закаменской центральную районную больницу назначен новый главный врач. Им стал заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Улан-Удэ Константин Эрдынеев. Его общий стаж в сфере здравоохранения составляет 16 лет, работает врачом с 2005 года, сообщили в Минздраве Бурятии.

Напомним, в Закаменской ЦРБ сложилась тяжелая ситуация с кадрами.



«Всего за июль-август написали заявление на увольнение 13 сотрудников. На сегодняшний момент работают 37 врачей, а оптимальное число должно быть хотя бы 72. Дефицит кадров достаточно большой и серьезный - половина из положенного количества. Естественно, нагрузка на оставшихся врачей, мягко говоря, большая. Буквально вчера я пришел в час ночи домой - оперировали тяжелого пациента. Там необходимы были руки, и я, как врач-хирург, должен помогать, а что делать? Операция экстренная, - рассказывал



В ноябре стало известно, что и сам



Фото: Минздрав Бурятии Напомним, в Закаменской ЦРБ сложилась тяжелая ситуация с кадрами.«Всего за июль-август написали заявление на увольнение 13 сотрудников. На сегодняшний момент работают 37 врачей, а оптимальное число должно быть хотя бы 72. Дефицит кадров достаточно большой и серьезный - половина из положенного количества. Естественно, нагрузка на оставшихся врачей, мягко говоря, большая. Буквально вчера я пришел в час ночи домой - оперировали тяжелого пациента. Там необходимы были руки, и я, как врач-хирург, должен помогать, а что делать? Операция экстренная, - рассказывал в сентябрьском интервью «Номер один» бывший главный врач Закаменской ЦРБ Булат Цыденов.В ноябре стало известно, что и сам Булат Цыденов покинул больницу . Вполне вероятно, что он не выдержал нагрузки, ведь работал он практически без выходных.Фото: Минздрав Бурятии

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