Депутат Хурала Бурятии: «Я не хочу терять близких мне людей»

Оксана Бухольцева рассказала, почему поддержит закон о QR-кодах



Депутат Хурала Бурятии Оксана Бухольцева написала большой пост в соцсетях, где рассказала, почему она поддерживает федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах.

«14 декабря в Народном Хурале пройдёт внеочередная сессия. На повестке обсуждение федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Сразу скажу, что при такой постановке вопроса я была против. Тем более Татарстан с QR -кодами в общественном транспорте показал, какой коллапс может вызвать данная инициатива. Но вопрос по QR кодам в транспорте Госдума сняла. А вот про общественные места я задумалась. Посмотрела, что за год происходило в моей семье, с теми, с кем я общаюсь, к кому приезжаю в гости… задумалась о том, где и от кого заразились и кого заразили», - рассказала Оксана Бухольцева.



Далее депутат перечислила многочисленных родственников, которые переболели ковидом, многие в тяжелой форме с последующими осложнениями. К сожалению, не обошлось без смертей.



Так, от ковида умерла 44-летняя сестра мужа Оксаны Бухольцевой. А 14 ноября умер ее 29-летний сын.



«Хочу, чтобы мои родители жили полноценной жизнью, а не были заперты в 4-х стенах из-за того что им 65+. Хочу быть бабулей, тётей, дочей, невесткой. Вот только мамой я была всего 29 лет. Я не хочу терять близких мне людей. Я не хочу, чтобы мои друзья, коллеги, знакомые были в трауре по своим родным», - эмоционально пишет депутат.



По словам Оксаны Бухольцевой, она будет «голосовать за закон не про QR-код, а про защиту жизни и здоровья человека посредством QR-кода».



Напомним, сегодня утром депутаты Хурала Бурятии на внеочередной сессии должны будут дать свой отзыв на законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь идет о нашумевших поправках, регламентирующих введение системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте (самолеты и поезда). Однако, как стало известно вчера, законопроект о QR-кодах на транспорте уже снят с повестки Госдумы.



Скорей всего, в Хурале федеральную инициативу полностью поддержит фракция «Единая Россия», как это уже было во многих других регионах. Коммунисты заявили, что будут



Фото: «Номер один» «14 декабря в Народном Хурале пройдёт внеочередная сессия. На повестке обсуждение федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Сразу скажу, что при такой постановке вопроса я была против. Тем более Татарстан с QR -кодами в общественном транспорте показал, какой коллапс может вызвать данная инициатива. Но вопрос по QR кодам в транспорте Госдума сняла. А вот про общественные места я задумалась. Посмотрела, что за год происходило в моей семье, с теми, с кем я общаюсь, к кому приезжаю в гости… задумалась о том, где и от кого заразились и кого заразили», - рассказала Оксана Бухольцева.Далее депутат перечислила многочисленных родственников, которые переболели ковидом, многие в тяжелой форме с последующими осложнениями. К сожалению, не обошлось без смертей.Так, от ковида умерла 44-летняя сестра мужа Оксаны Бухольцевой. А 14 ноября умер ее 29-летний сын.«Хочу, чтобы мои родители жили полноценной жизнью, а не были заперты в 4-х стенах из-за того что им 65+. Хочу быть бабулей, тётей, дочей, невесткой. Вот только мамой я была всего 29 лет. Я не хочу терять близких мне людей. Я не хочу, чтобы мои друзья, коллеги, знакомые были в трауре по своим родным», - эмоционально пишет депутат.По словам Оксаны Бухольцевой, она будет «голосовать за закон не про QR-код, а про защиту жизни и здоровья человека посредством QR-кода».Напомним, сегодня утром депутаты Хурала Бурятии на внеочередной сессии должны будут дать свой отзыв на законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь идет о нашумевших поправках, регламентирующих введение системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте (самолеты и поезда). Однако, как стало известно вчера, законопроект о QR-кодах на транспорте уже снят с повестки Госдумы.Скорей всего, в Хурале федеральную инициативу полностью поддержит фракция «Единая Россия», как это уже было во многих других регионах. Коммунисты заявили, что будут голосовать против , позиция «Справедливой России» и ЛДПР по этому вопросу пока не известна. Впрочем, для одобрения закона достаточно будет голосов одних «единороссов».Фото: «Номер один»

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