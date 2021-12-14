В Бурятии за невакцинированых рассчитался владелец магазина

Сумма штрафа в 50 тыс рублей весьма солидна для сельской торговой точки



В Бурятии владельцу магазина выписан штраф на сотрудников без вакцинации Штраф в размере 50 тыс рублей - такое наказание назначил суд индивидуальному предпринимателю, работающему в магазине «Причал» села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



При проведении осмотра магазина установлено, что у одного из его сотрудников отсутствовал сертификат о вакцинации против COVID-19, при этом данных о медицинских противопоказаниях им не представлено. Другим работником был пройден неполный курс вакцинации против COVID-19.



Фото: pixabay.com





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