В Бурятии за сутки от COVID-19 скончались десять стариков

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 73 тысяч



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 73 022. Это на 227 случаев больше, чем было в понедельник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (33 723). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 294 человека, за последние сутки – десять человек (все - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 185 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 030 человек.



В стационарах получают лечение 1 253 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 993. В отделениях реанимации находится 125 пациента (из них старше 65 лет – 78), на ИВЛ –77 пациентов (из них старше 65 –51), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 57.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 557 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 609 коек: занято – 1 253, свободно – 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,9%.



Всего выздоровели от коронавируса 66 918 (+257) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1 471 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 765 947 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса првиты 419 531 человек. Повторную вакцинацию начали 67 038 человек.



Фото: pixabay.com





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