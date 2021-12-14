В пригородном поселке Сотниково разваливается Дом культуры

Здание 1936 года постройки становится непригодным для нахождения в нем

Народный фронт в Бурятии призывает власти муниципалитета решить вопрос по строительству нового здания Дома культуры в Сотниково. По этому поводу жители Сотниково даже обращались на Прямую линию президента России Владимира Путина в июне 2021 года, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители Иволгинского района, которые сообщили о проблеме в местном Доме культуры. Функционирующее здание в с.Сотниково находится в ветхом состоянии и ему грозит полное закрытие из-за большого износа конструкций, а вопрос с новым зданием в селе пока не решен. Эксперты Народного фронта направили запросы в администрацию Иволгинского района и в Минкульт Бурятии, с просьбой принять меры, во избежание признания здания аварийным и его официального закрытия, по строительству нового здания при поиске других возможных вариантов.По данным администрации Иволгинского района в Доме культуры 1936 года постройки занимаются 9 клубных формирований, которые посещают 263 человека, из них: 5 детских клубов на 153 ребёнка, 1 клуб для молодёжи посещает 10 человек, 2 клуба для граждан возрастом 50-55 лет посещают 45 человек и 1 клуб для всех возрастных категорий посещают 55 человек.Дом культуры имеет большое значение в районе как центр культурно-массовой работы среди населения, однако здание находится в ветхом, аварийном состоянии, износ несущих элементов составляет 80%, срок службы эксплуатации здания превышен в полтора раза.Эксперты Народного фронта совместно с профильными ведомствами района и руководства Дома культуры побывали в здании с рейдом, в ходе которого при наличии явных признаков аварийности, занятия в здании продолжаются.Чиновники районной администрации пояснили, что в настоящее время под строительство Дома культуры оформлен земельный участок, однако разработка проектно-сметной документации не проводится в связи с необходимостью наличия финансирования в размере 6,5 млн руб. Таких средств район пока не смог изыскать.«При этом данной проблеме уже больше трех лет. В феврале 2018 года во время рабочей поездки в Иволгинский район глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение Минкульту республики и местным властям внести предложения по строительству сельского дома культуры в с. Сотниково. Позже исполнение поручения было продлено до 1 июля 2020 года, в связи с рассмотрением предложения о приобретении здания кафе «Турандот» площадью чуть более 1 тыс. кв. метров в с. Сотниково для размещения Дома культуры и библиотеки. Однако Народный Хурал при рассмотрении данного вопроса на сессии не одобрил данное предложение и отказал в статье расходов на данные цели при формировании бюджета. До сих пор неизвестно, каким образом будет в итоге реализовано поручение главы», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии, эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» Александр Гусев.За пояснениями общественники обратились в Минкульт Бурятии и районную администрацию, которых также попросили своевременно принять меры и найти варианты для размещения Дома культуры в новом здании, чтобы не допустить полного закрытия единственного Дома культуры в селе.Фото: пресс-служба ОНФ в Бурятии