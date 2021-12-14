В Бурятии отремонтируют 95 км региональных дорог в следующем году

Всего запланированы работы на 11 участках



В следующем году в республике в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется приведение в порядок 95 км региональных и местных дорог. Всего запланирован ремонт на 11 региональных участках, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.



На региональной автомобильной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита планируется начать ремонт сразу четырех участков: с 16 по 26 км, с 26 по 58 км, с 234 по 264 км и с 357 по 387 км.



В Кабанском районе продолжится ремонт автомобильной дороги с 41 по 51 км Тресково-Шергино-Оймур-Заречье.



В Селенгинском районе стартует ремонт участка с 0 по 30 км дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск.



На автомобильной дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино с 0 по 4 км, проходящей через село Турунтаево, дорожники продолжат реконструкцию моста через реку Итанца. На соседнем участке с 4 по 17 км продолжится капитальный ремонт.



Как сообщают в Минтрансе, продолжится ремонт и в Улан-Удэнской агломерации. Так, в столице Бурятии в 2022 году отремонтируют 29 участков протяженностью 30 км. Сейчас завершается процедура заключения муниципальных контрактов.



Ремонт местных дорог запланирован в селах Прибайкальского, Заиграевского, Тарбагатайского и Иволгинского районов.



«В следующем году у нас запланированы и капиталоёмкие проекты, такие как продолжение реконструкция региональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян с 291 км по 312 км. Продолжится строительство транспортного перехода через реку Уда в столице Бурятии», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Фото: Минтранс Бурятии



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