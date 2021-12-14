В Бурятии грузчик засудил мебельный магазин

Мужчина получил травмы на рабочем месте





В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя моральный вред в размере 50 тысяч рублей в пользу работника.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчина работал в компании грузчиком. При расстановке товара на складе с ним произошел несчастный случай, в результате он получил травмы.«Пострадавший проходил длительное лечение, перенес физические и нравственные страдания, а также не мог продолжить свою трудовую деятельность. В связи с этим мужчина был вынужден обратиться в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда», - рассказали в УФССП.После вступления в силу решения суда приставы возбудили исполнительное производство. Для взыскания задолженности они арестовали банковские счета компании, что позволило списать требуемую сумму компенсации.Фото: «Номер один»