14.12.2021
Бурятские таможенники оформили первые авиарейсы в Монголию

Бурятские таможенники оформили первые авиарейсы в Монголию

Пассажирское авиасообщение между Россией и Монголией возобновилось 11 декабря

Таможенный контроль на авиарейсы после снятия ограничений, связанных с COVID-19 прошли  97 пассажиров, прибывших из Улан-Батора в Улан-Удэ и 86 пассажиров, вылетающих в обратном направлении.

Пассажирское авиасообщение между Россией и Монголией возобновилось 11 декабря, сообщили в Бурятской таможне.

При перемещении багажа через таможенную границу не обошлось без нарушений. У одной пассажирки, прибывшей из Монголии, в багаже было обнаружено более 9 кг мяса и около 6 кг молочной продукции без ветеринарных сертификатов. Продукция изъята сотрудниками Россельхознадзора. У другой гражданки таможенники обнаружили лекарственные препараты без разрешительных документов и направили на экспертизу.

Фото: Бурятская таможня
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