Бурятские таможенники оформили первые авиарейсы в Монголию

Пассажирское авиасообщение между Россией и Монголией возобновилось 11 декабря



Таможенный контроль на авиарейсы после снятия ограничений, связанных с COVID-19 прошли 97 пассажиров, прибывших из Улан-Батора в Улан-Удэ и 86 пассажиров, вылетающих в обратном направлении.



Пассажирское авиасообщение между Россией и Монголией возобновилось 11 декабря, сообщили в Бурятской таможне.



При перемещении багажа через таможенную границу не обошлось без нарушений. У одной пассажирки, прибывшей из Монголии, в багаже было обнаружено более 9 кг мяса и около 6 кг молочной продукции без ветеринарных сертификатов. Продукция изъята сотрудниками Россельхознадзора. У другой гражданки таможенники обнаружили лекарственные препараты без разрешительных документов и направили на экспертизу.



Фото: Бурятская таможня



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