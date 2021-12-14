Губернатор Забайкалья поручил вакцинировать «всех по спискам», оцепляя кварталы с военными

Жители региона требуют отставки Осипова в связи с утратой доверия населения



Распоряжение любыми мерами повысить темпы вакцинации, даже оцеплять кварталы и вакцинировать население по спискам, повторил губернатор Забайкальского края Александр Осипов 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона, пишет "



«Прошу обратить внимание на мою просьбу, на поручение в начале совещания, которую высказал обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — распорядился губернатор Александр Осипов.



Требование губернатора повторно прозвучало после того, как вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова доложила, что темпы вакцинации серьёзно провалились среди работников сферы ЖКХ и торговли.



Население Забайкальского края осталось в шоке после такого заявления. Жители региона требуют отставки Осипова в связи с утратой доверия населения.



"Губернатора Александра Осипова в отставку в связи с утратой доверия населения! Саша, езжай к себе на родину, откуда ты приехал. Тебе на родине лучше будет! Давай собирай свой остальной контингент и ходу с Забайкальского края. Позор тебе Александр!", - написал местный житель Владимир;



"Этот метод, товарищ губернатор, называется "Нарушение прав и свободы человека", а Прокуратура за такое быстро может взяться", - пишут пользователи;



"Лучше добровольно уйди! Будь мужиком!";



Отметим, сразу после своего высказывания Александр Осипов закрыл возможность комментирования на своей странице в Instagram. В публикации от 13 декабря он объяснил своей решение. И попытался найти ему оправдание.



«Оставил на некоторое время возможность писать комментарии только тем, на кого я подписан. Атака ботов. ... Прошу сначала послушать моё выступление полностью: я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома», - написал Александр Осипов.



Фото: pixabay.com

Распоряжение любыми мерами повысить темпы вакцинации, даже оцеплять кварталы и вакцинировать население по спискам, повторил губернатор Забайкальского края Александр Осипов 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона, пишет " Чита.ру ".«Прошу обратить внимание на мою просьбу, на поручение в начале совещания, которую высказал обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — распорядился губернатор Александр Осипов.Требование губернатора повторно прозвучало после того, как вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова доложила, что темпы вакцинации серьёзно провалились среди работников сферы ЖКХ и торговли.Население Забайкальского края осталось в шоке после такого заявления. Жители региона требуют отставки Осипова в связи с утратой доверия населения."Губернатора Александра Осипова в отставку в связи с утратой доверия населения! Саша, езжай к себе на родину, откуда ты приехал. Тебе на родине лучше будет! Давай собирай свой остальной контингент и ходу с Забайкальского края. Позор тебе Александр!", - написал местный житель Владимир;"Этот метод, товарищ губернатор, называется "Нарушение прав и свободы человека", а Прокуратура за такое быстро может взяться", - пишут пользователи;"Лучше добровольно уйди! Будь мужиком!";Отметим, сразу после своего высказывания Александр Осипов закрыл возможность комментирования на своей странице в Instagram. В публикации от 13 декабря он объяснил своей решение. И попытался найти ему оправдание.«Оставил на некоторое время возможность писать комментарии только тем, на кого я подписан. Атака ботов. ... Прошу сначала послушать моё выступление полностью: я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома», - написал Александр Осипов.Фото: pixabay.com

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