В Бурятии летальность среди вакцинированных составила 1,2%

Такие данные озвучили на сессии Хурала



Сегодня на внеочередной сессии Хурала Бурятии депутаты приступили к обсуждению федерального законопроекта о введении системы QR-кодов. Депутат Игорь Бобков попросил представителей минздрава ответить на вопрос, какой процент заболевших и умерших регистрируется среди вакцинированных граждан.

«3,8% вакцинированных заболели, летальность среди вакцинированных составляет 1,2%», - ответила ему первый замминистра здравоохранения Бурятии Людмила Цыбикова.



Напомним, ранее информацию о том, что вакцинация не дает



«Да, люди заболевают. Это мы говорили с первых дней. Но поверьте, мы ведем статистику с первых дней, число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%. Возможно, люди считают, что вакцина дает 100-процентную защиту, но нет, не может быть такого», - говорила замруководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина.



Фото: «Номер один» «3,8% вакцинированных заболели, летальность среди вакцинированных составляет 1,2%», - ответила ему первый замминистра здравоохранения Бурятии Людмила Цыбикова.Напомним, ранее информацию о том, что вакцинация не дает 100-процентной защиты от заражения коронавирусной инфекцией, подтвердили и в Роспотребнадзоре Бурятии.«Да, люди заболевают. Это мы говорили с первых дней. Но поверьте, мы ведем статистику с первых дней, число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%. Возможно, люди считают, что вакцина дает 100-процентную защиту, но нет, не может быть такого», - говорила замруководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина.Фото: «Номер один»

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