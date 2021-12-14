В Бурятии задержан очередной сельский «отелло»

Молодой человек подозревается в убийстве сожительницы из ревности



Утром 13 декабря в Закаменской центральной районной больнице скончалась 28-летняя местная жительница, которую незадолго до смерти госпитализировали с многочисленными травмами головы и повреждениями внутренних органов. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний сожитель покойной, который в ходе проведенного допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, поводом для которой послужила ревность, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с сожительницей в квартире одного из домов в городе Закаменск. 12 декабря 2021 года он уехал по делам в другое село и собирался остаться там на ночь. Однако под вечер внезапно вернулся. Сожительницы дома не оказалось. Молодой человек лег спать. Под утро он услышал шум возле входной двери и в подъезде на лестничной площадке застал сожительницу с незнакомцем, который сразу убежал.



Подозреваемый из ревности стал избивать женщину, нанес ей множество ударов кулаками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Спустя несколько часов он успокоился и позвонил родственнику, который вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений она вскоре скончалась.



В настоящее время решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.