В Бурятии набирает обороты бизнес на поддельных QR-кодах

В Хурале заявили, что полиция уже занимается поиском виновных
На сегодняшней внеочередной сессии Хурала депутаты обсуждают систему введения QR-кодов для борьбы с коронавирусом. Один из вопросов касался распространения практики покупки поддельных документов о вакцинации.
- Достаточно массовым явлением является покупка QR-кодов. У меня есть ряд знакомых, которые купли себе QR-коды. Как к этому относиться? – задал вопрос депутат Баир Цыренов.
Вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова согласилась, что такая проблема есть и добавила, что меры по борьбе с этим явлением уже предпринимаются.
- Что касается покупки QR-кода – это противоправный поступок, не влекущий пользы, но несущий вред как тому, кто купил, так и окружающим. Поддельные QR-коды действительно есть, этим занимается МВД Бурятии, - пояснила Татьяна Мантатова.
Фото: «Номер один»
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