В Бурятии уже к концу года могут начать вакцинировать детей

Об это на сессии Хурала заявил главный санитарный врач республики





В последнее время в Бурятии увеличилась заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних. За последнее время процент заболевших детей, в том числе дошкольного возраста, сильно увеличился.

По словам руководителя Роспотребнадзора Сергея Ханхареева, сейчас рассматривается вопрос о возможной вакцинации несовершеннолетних, и он может быть решен уже к концу этого года.Тот факт, что разработка «детской» вакцины уже идет, подтвердила и вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова. Правительство Бурятии также поддерживает такую инициативу.- Дети - это святое. И если необходимо их защитить, то мы будем их защищать, в том числе с помощью вакцины, - заявил первый зампред правительства Всеволод Мухин.Фото: «Номер один»