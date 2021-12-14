В Бурятии задержали «передумавшего» грабителя магазина

Он хотел похитить деньги, но взял только водку и хлеб, а попался после того, как в машине закончился бензин



В Бурятии в полицию поступила информация разбойном нападении на продуктовый магазин в поселке Селенгинск. Неизвестный зашел в торговую точку и, попросив бутылку спиртного и булку хлеба, вынул из кармана куртки предмет, похожий на пистолет. Продавец, испугавшись, скрылась в подсобном помещении. Спустя некоторое время после ухода злоумышленника она нажала кнопку тревожной сигнализации.



На розыск подозреваемого, чьи приметы сообщила работница торговой точки, были ориентированы все наружные службы. По горячим следам злоумышленника на автодороге неподалеку от села Степной Дворец задержали сотрудники ГИБДД. Находясь рядом со своим автомобилем, мужчина пытался остановить проезжающие автомашины, сообщили в республиканском МВД.



Нетрезвый житель села Степной Дворец признался, что, находясь по своим делам в Селенгинске, решил ограбить магазин: забрать из кассы деньги. Однако в последнюю минуту передумал. Похитив алкоголь и хлеб, он направился домой, но был вынужден остановиться: в машине закончился бензин.



Отметим, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон. Похищенное, а также неработающая ракетница у него изъяты. А курьезы его криминальной вылазки не особенно повлияли на ее квалификацию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Это «разбой» с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Он наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с «букетом» вариантов штрафов.



Фото: pixabay.com



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