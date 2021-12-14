Военкоматы Бурятии завершают отправку призывников в войска

В текущем призыве из республики в научную роту минобороны отправился служить один призывник







Военные комиссариаты Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, отправили в войска более 75 % от запланированного числа призывников, сообщила пресс-служба ВВО.



На текущей неделе состоялась торжественная отправка в войска более 150 новобранцев.



Напомним, что основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях, а также - на Тихоокеанском флоте.



В текущем призыве из Бурятии в научную роту Министерства обороны Российской Федерации отправился служить один призывник.



Напомним, граждане, прибывающие в военкомат, в обязательном порядке дважды сдают тест на COVID-19, медицинские специалисты регулярно проводят бесконтактную термометрию личного состава, выдают медицинские маски, одноразовые перчатки.



Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится в конце декабря текущего года.



Фото: function.mil.ru



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