Президент Монголии посетит Россию с официальным визитом

Планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства



По случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией с 15 по 17 декабря президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Россию с официальным визитом, сообщает



В рамках визита У.Хурэлсух проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обменяется мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.



В ходе визита будет выпущена «Совместная декларация по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией» и будут подписаны некоторые документы о сотрудничестве.



Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который будет находиться в РФ с визитом. Об этом во вторник



«Планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене», - отмечается в сообщении.



Это будет первая встреча Путина и Ухнаагийн Хурэлсуха. В ноябре глава российского государства направил своему монгольскому коллеге поздравление по случаю столетнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами. В послании Путин отметил, что дальнейшее наращивание сотрудничества Москвы и Улан-Батора идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте, и подчеркнул, что сегодня отношения между странами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.



В интервью ТАСС в октябре Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что Монголия намерена активизировать двустороннее сотрудничество с Россией после окончания пандемии. По его словам, также существует необходимость в развитии сотрудничества в области природоохраны в приграничных областях, выстраивании диалога между чрезвычайными службами.



Победивший на президентских выборах в Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принес присягу и вступил в должность главы государства 25 июня. Президентские выборы прошли в Монголии 9 июня, в выборах приняли участие около 69% избирателей.



Ухнаагийн Хурэлсух обеспечил себе поддержку 67% жителей, явившихся на избирательные участки. За главного соперника Ухнаагийн Хурэлсуха - экс-депутата парламента Дангаасурэнгийн Энхбата - отдали голоса примерно 20% граждан, пришедших на избирательные участки. Уровень поддержки третьего кандидата - бывшего главы оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ - составил 6%, еще около 6% голосовавших сдали пустые бюллетени.



Выборы этого года стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.



Фото:МОНЦАМЭ По случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией с 15 по 17 декабря президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Россию с официальным визитом, сообщает МОНЦАМЭ В рамках визита У.Хурэлсух проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обменяется мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.В ходе визита будет выпущена «Совместная декларация по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией» и будут подписаны некоторые документы о сотрудничестве.Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который будет находиться в РФ с визитом. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля.«Планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене», - отмечается в сообщении.Это будет первая встреча Путина и Ухнаагийн Хурэлсуха. В ноябре глава российского государства направил своему монгольскому коллеге поздравление по случаю столетнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами. В послании Путин отметил, что дальнейшее наращивание сотрудничества Москвы и Улан-Батора идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте, и подчеркнул, что сегодня отношения между странами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.В интервью ТАСС в октябре Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что Монголия намерена активизировать двустороннее сотрудничество с Россией после окончания пандемии. По его словам, также существует необходимость в развитии сотрудничества в области природоохраны в приграничных областях, выстраивании диалога между чрезвычайными службами.Победивший на президентских выборах в Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принес присягу и вступил в должность главы государства 25 июня. Президентские выборы прошли в Монголии 9 июня, в выборах приняли участие около 69% избирателей.Ухнаагийн Хурэлсух обеспечил себе поддержку 67% жителей, явившихся на избирательные участки. За главного соперника Ухнаагийн Хурэлсуха - экс-депутата парламента Дангаасурэнгийн Энхбата - отдали голоса примерно 20% граждан, пришедших на избирательные участки. Уровень поддержки третьего кандидата - бывшего главы оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ - составил 6%, еще около 6% голосовавших сдали пустые бюллетени.Выборы этого года стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.Фото:МОНЦАМЭ

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.